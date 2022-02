Esposa troca marido por mulher após presenteá-lo com ménage

Theresa Rose comemorou o aniversário do marido lhe dando de presente um ménage à trois. Mas, a comemoração acabou em divórcio após ela se apaixonar pela mulher que participou do sexo a três.

A norte-americana contou ao jornal The New York Post sobre a experiência que a levou a se descobrir lésbica. De acordo com ela, o casamento já não estava indo muito bem e se sentia sozinha na relação.

Ela explicou que a intensidade vivida com a outra mulher era “o que estava faltando” em sua vida. Semanas após o ménage, Theresa pediu o divórcio e começou um relacionamento com a mulher.

Durante o término, ela relatou ter sido exposta pelo ex-marido à família, que segue uma vida conservadora e religiosa.

Apesar das dificuldades, Theresa vive uma relação com sua parceira e conta a história de sua vida por meio das redes sociais. No TikTok, por exemplo, a mulher posta vídeos falando sobre sua sexualidade e as dificuldades que enfrentou ao buscar a aceitação de sua família.

Por meio das publicações ela incentiva as pessoas a se aceitarem, além de deixar claro que apoia a criação dos filhos sem estereótipos de gênero.