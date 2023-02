Espanha oferece nacionalidade a ex-presos políticos deportados da Nicarágua

Sustentando sua retórica que chama de anti-imperialista, Ortega afirmou ainda na quinta que não negociou com os EUA em troca da libertação dos presos, embora o país sofra com sanções e a medida fosse uma das principais demandas da sociedade civil.

O ex-candidato à Presidência Félix Maradiaga disse em uma de suas primeiras entrevistas que percebeu o que estava acontecendo quando estava na porta do avião. "Assinamos uma nota, muito sucinta, de uma linha, onde se lia que havíamos saído voluntariamente do país, sem qualquer outra explicação."

Ele afirmou que enviou aos EUA uma lista de 228 presos, dos quais o país rejeitou quatro. Na hora do embarque, dois se negaram a ir. A Casa Branca alega que a decisão de enviar os ex-detidos foi unilateral de Manágua e que continuará pedindo a libertação dos dois prisioneiros que quiseram permanecer no país centro-americano.

Também aterrissou nos EUA nesta quinta Dora María Téllez, que em 1978 liderou junto com Eden Pastora e Hugo Torres a tomada do Palácio Nacional de Manágua. A ação levou à libertação de dezenas de detidos. Na época, Téllez e Ortega lutavam contra a mesma ditadura: a da família Somoza, que esteve no poder na Nicarágua por 44 anos.

De acordo com o chanceler espanhol, José Manuel Albares, a oferta já está em vigor e Madri entrará em contato com os nicaraguenses. A naturalização se dará pelo procedimento conhecido como carta de natureza, mais ágil por não estar sujeito às burocracias padrões.

