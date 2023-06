Espada de mais de 3 mil anos é encontrada na Alemanha

A espada de bronze foi encontrada durante escavações em Nördlingen, cidade a 160 quilômetros de Stuttgart. O objeto, que provavelmente data do fim do século 14 a.C., estava em uma sepultura onde três pessoas —um homem, uma mulher e um menino —foram enterrados. Ainda não está claro qual é a relação entre eles.

