Eric Adams vence primárias democratas para Prefeitura de Nova York, indica projeção

Na disputa democrata, logo depois de Adams está Kathryn Garcia, uma funcionária pública do departamento de saneamento, e Maya Wiley, professora e ex-conselheira de Bill de Blasio, atual prefeito nova-iorquino. Até março, o favorito era Andrew Yang, empresário de origem asiática da área de tecnologia, que, no entanto, desidratou ao longo da campanha.

A apoiadores, Adams, conhecido como um democrata moderado, comentou também sobre as reformas que pretende empreender na segurança pública. "Se as vidas negras realmente importam, não podemos ser apenas contra o abuso policial", disse. "Temos que ser contra a violência que está destruindo nossas comunidades."

GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - O ex-policial Eric Adams, 60, venceu as primárias democratas para a Prefeitura de Nova York, segundo mostram os últimos resultados divulgados na noite desta terça-feira (6). Caso eleito no pleito marcado para novembro, ele será o segundo prefeito negro da cidade --o único foi David Dinkins, morto em 2020, que ocupou o posto de 1990 a 1993.

