Erdogan diz não ter intenção de romper laços com Putin devido à Ucrânia

Ao longo dos anos, a Turquia, que é integrante da Otan (aliança militar ocidental), mantém uma relação de parceria com a Rússia. A fala vem no contexto do pedido de adesão à Otan da Suécia e da Finlândia, que Erdogan reafirmou que irá vetar.

"Eu não tenho intenção de cortar os laços nem com o senhor [presidente russo Vladimir] Putin, nem com o senhor [presidente ucraniano Volodimir] Zelenski. Vou continuar fazendo isso porque começar a Terceira Guerra Mundial não seria bom nem para nossa região nem para o mundo", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou em um vídeo postado no Twitter que "procura equilíbrio na relação com a Rússia".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.