Erdogan distribui dinheiro a apoiadores em dia de 2º turno acirrado na Turquia

Ele, que concentrou cada vez mais poder e tomada de decisões ao longo dos anos, tem maioria no Parlamento e diminuiu a independência do Judiciário, o que torna difícil a responsabilização do presidente em eventuais irregularidades.

Na tradição local, os mais velhos costumam presentear crianças com dinheiro em datas especiais, como feriados islâmicos. Erdogan, no entanto, estendeu gesto a situações eleitorais.

MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O presidente Recep Tayyip Erdogan, que busca a reeleição na Turquia, foi filmado distribuindo dinheiro a apoiadores neste domingo (28), dia do segundo turno. A cena foi registrada em Istambul, na frente do local onde o político votou, por volta das 12h (6h em Brasília).

