Equador pede extradição de Correa, que recebe asilo da Bélgica

Em fevereiro, a Procuradoria-Geral do Equador apreendeu os bens de Correa e outros funcionários do governo ligados ao caso. Em novembro, a justiça ordenou a apreensão das contas bancárias dos condenados.

De acordo com a Justiça equatoriana, durante o mandato de Correa tanto o ex-presidente como ex-funcionários e empresários participaram de um esquema de corrupção no qual subornos foram pagos em troca de contratos, o que levou à condenação de 18 pessoas.

Com relação ao pedido de extradição assinado nesta sexta, o ex-presidente declarou que as autoridades equatorianas "vão passar vergonha".

"É um alívio, porque quando te dão esta proteção, isso prova que você está sendo perseguido", declarou Correa à AFP por telefone nesta sexta-feira.

Correa vive na Bélgica desde que concluiu seu mandato, em 2017. Ele recebeu status de refugiado do país europeu, segundo documento emitido pelo governo de Bruxelas no último dia 15 à qual a agência de notícias AFP teve acesso.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Equador emitiu nesta sexta-feira (22) um pedido de extradição do ex-presidente Rafael Correa da Bélgica, país que concedeu asilo ao político condenado por corrupção.

