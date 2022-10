Entenda como o Congresso do Partido Comunista mudou os rumos da China

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês começa neste domingo (16), na capital do país. O evento, realizado no ostensivo Grande Salão do Povo, em Pequim, a cada cinco anos, reúne mais de 2.000 filiados à legenda para que eles elejam sua estrutura de comando e definam as diretrizes que guiarão o quinquênio seguinte.

Coordenador do Núcleo de Estudos China-Brasil da FGV Direito Rio, Evandro Menezes de Carvalho diz que o encontro acontece desde a fundação do Partido Comunista, em 1921, embora sua frequência tenha sido bastante irregular até os anos 1980.

Entre a sexta e a sétimas edições, por exemplo, passaram-se mais de 15 anos: elas foram realizadas em 1928 e 1945, respectivamente, um período marcado por conflitos internos e externos. Veja abaixo uma lista de congressos anteriores que ajudam a entender como a China chegou até aqui.

*

1921

O primeiro congresso ocorreu entre encontros secretos na cidade de Xangai e no seu entorno. Segundo Menezes, reuniu apenas 13 pessoas. O conclave foi responsável por estabelecer formalmente seus objetivos e redigir a carta fundadora do Partido Comunista, que já tinha em seus quadros o jovem Mao Tse-tung.

1928

Menezes conta que a sexta edição do evento foi a única a ser realizada no exterior, em Moscou, na então União Soviética. O encontro aconteceu no ano seguinte à expulsão dos comunistas do Kuomintang, o Partido Nacionalista, então no poder.

1945

O sétimo encontro se deu no último ano da Guerra Sino-Japonesa (1937-1945), em uma fortaleza em Yanan, antigo vilarejo na província de Shaanxi, no norte do país. Foi este congresso que consagrou Mao como líder supremo do partido e suas ideias como a pedra angular da sua ideologia. A reunião também foi a mais longa da história da legenda, com duração de quase 50 dias --hoje, ela dura cerca de uma semana.

1969

O nono congresso ocorreu no ápice da Revolução Cultural, promovida por Mao a partir de 1966 com o objetivo de fortalecer sua base no poder. A iniciativa, que baniu tudo o que era considerado burguês, levou a uma década de caos social e por pouco não principiou uma guerra civil.

Mao nomeou o militar Lin Biao como seu sucessor, e mais de 80% do Comitê Central do partido foi afastado. Lin morreu dois anos depois, em um misterioso acidente aéreo na Mongólia, após se tornar suspeito de planejar o assassinato de Mao.

1982

Foi no 12º conclave que o então secretário-geral Deng Xiaoping apresentou sua proposta de um "socialismo com características chinesas", dando margem para uma aproximação da economia chinesa com o capitalismo livre praticado pelo Ocidente.

2002

Na 16ª edição do evento, o partido permitiu formalmente que empresários da iniciativa privada se avaliassem à legenda. Com isso, oficializou a abertura ao mercado que já vinha promovendo desde o final dos anos 1970, mas que era mal vista internamente.

2007

O encontro testemunhou a promoção de Xi Jinping, atual secretário-geral do partido, e de Li Keqiang, primeiro-ministro prestes a se aposentar, diretamente para o Comitê Permanente do Politburo, órgão máximo do PC Chinês e do regime como um todo --mesmo eles não sendo membros do Politburo inicialmente. Isso marca o início da ascensão política dos dois entre a chamada quinta geração de líderes.