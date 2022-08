Engavetamentos em sequência em locais diferentes matam 34 na Turquia; veja vídeo

O Ministério da Saúde turco afirmou que 16 pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas no episódio --oito das quais em condições críticas. A pasta da Justiça disse que investigará as causas do acidente.

Vídeos publicados pela mídia turca mostram o momento em que o motorista perde o controle do caminhão e arrasta os veículos no seu caminho diante de pedestres em pânico.

O segundo acidente ocorreu na cidade de Derik, em Mardin, a cerca de 250 quilômetros do primeiro desastre. Também lá, socorristas prestavam atendimento às vítimas de uma colisão anterior quando foram surpreendidos por um veículo, no caso um caminhão sem freio.

A colisão matou 16 pessoas e deixou outras 21 feridas. Entre os mortos estavam quatro agentes de saúde, três bombeiros e dois jornalistas, segundo a mídia local. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram a parte traseira da ambulância parcialmente arrancada e o ônibus capotado, com a parte da frente destruída. O motorista do ônibus que provocou o acidente está sendo interrogado pela polícia.

Um ônibus com passageiros colidiu na estrada entre Gaziantep e Nizip e deixou cerca de 20 feridos. Bombeiros e médicos enviados ao local atendiam as vítimas quando um segundo ônibus escorregou até ali, atropelando uma ambulância, um caminhão de bombeiros e um veículo que transportava jornalistas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois acidentes de carro ocorridos no sudeste da Turquia neste sábado (20) mataram ao menos 34 pessoas e deixaram outras 50 feridas. Os desastres, que aconteceram com horas de diferença nas províncias de Gaziantep e Mardin, envolveram engavetamentos após acidentes anteriores.

