Enfermeira é a primeira pessoa na América Latina a se vacinar contra Covid

Uma enfermeira de 59 anos foi a primeira pessoa da América latina a se vacinar contra a Covid-19. A mexicana María Irene Ramírez, é chefe da unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital Rubén Leñero, da Cidade do México.

María Irene se imunizou por volta das 7 horas, em público, com a vacina da Pfizer e BioNTech, e afirmou que é o seu melhor presente de 2020.

Segundo o UOL, o México, que registra até o momento 1,3 milhões de casos de Covid e 120 mil mortes pela doença, iniciou hoje o plano de vacinação e tem o carregamento de 3 mil doses, para serem dadas, a princípio, para profissionais da Saúde, e em seguida, para o resto da população, que deve estar imunizada totalmente até 2022.

As vacinas estão sendo protegidas pelas Forças Armadas em contêineres com gelo seco que as mantêm a 70 graus negativos e com chips de geolocalização.