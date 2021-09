Encontrado tesouro escandinavo da idade média na Dinamarca

Segundo as autoridades, os achados remetem ao momento caótico provocado pela erupção vulcânica da Islândia em 536, que tornou o clima no norte da Europa ainda mais frio, com nuvens de cinzas.

Ele afirmou que "uma das peças se refere ao imperador romano Constantino, do início do século IV".

Mads Ravn, investigador e diretor dos Museus de Vejle, na Dinamarca, explicou a uma agência de notícias internacional a importância do achado. "São os símbolos nos objetos que os tornam únicos, mais do que a quantidade encontrada."

