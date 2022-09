Enchentes no Paquistão já mataram mais de 400 crianças

Se considerarmos toda a população, são 1.265 óbitos causados pelas chamadas chuvas de monções -- fortes precipitações que acontecem no hemisfério Norte no verão, por causa dos ventos sazonais.

Desde agosto, as enchentes no Paquistão já mataram 441 crianças até este sábado (3), segundo a agência de notícias Reuters.

