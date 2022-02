Empresário aliado de Maduro foi informante de agência antidrogas dos EUA, diz acusação

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Alex Saab, empresário colombiano considerado essencial para a cúpula da ditadura da Venezuela e que se encontra preso nos EUA, estaria colaborando com a agência antidrogas americana (DEA) desde, pelo menos, 2018, segundo documentos que tiveram o sigilo retirado pelo juiz Robert Scola, da Flórida. Saab teria informado sobre propinas pagas a altos funcionários do regime.

A notícia pega de surpresa a ditadura --que, até a conclusão deste texto, não havia emitido reações.

Maduro fez muita pressão pela não extradição de Saab aos EUA, chegando até a retirar seus negociadores da mesa de conversas com a oposição para tentar uma saída para a crise política, econômica e humanitária da Venezuela, que vinha ocorrendo no México. O regime considerava que o empresário colombiano era um representante diplomático da Venezuela sequestrado de modo ilegal.

Saab havia se tornado réu em Miami em 2019 por lavagem de dinheiro, e preso em junho de 2020 durante escala de avião em Cabo Verde, na África. Sua extradição aos Estados Unidos ocorreu em outubro de 2021.

O empresário havia sido designado pelo regime para realizar contratos que viabilizassem as "caixas CLAP", as cestas básicas entregues com direcionamento político pelo governo. Além disso, havia denúncias de que era o principal elo de ligação do regime com os negócios ilícitos com os quais a ditadura é acusada de ter ligação, como o narcotráfico, a exploração ilegal de minérios e outros delitos.

Segundo a agência de notícias Associated Press, Saab também admitiu ter recebido dinheiro de modo ilegal para estabelecer contratos irregulares do governo.

Os dados revelados nesta quarta-feira (16), porém, dizem que a colaboração deixou de ocorrer em maio de 2019, quando ele se recusou a entregar-se à Justiça americana, descumprindo um acordo. Depois de ter deixado de colaborar com os EUA, Saab foi alvo de sanções durante a gestão do ex-presidente Donald Trump.

O empresário teria pedido que a informação sobre sua colaboração com a DEA não fosse revelada, temendo pelo destino de sua família, que continua na Venezuela e poderia sofrer represálias.

"Eles estão sob o dedo do governo", disse o advogado de Saab, Neil Schuster, tentando evitar a divulgação da notícia. A defesa vinha tentando liberar Saab do processo que ele enfrenta com o argumento de que ele havia colaborado com os americanos.

O juiz Scola negou-se. "Há toda essa evidência de que este homem é um risco, envolvido em vários crimes, que fugiu das autoridades e da extradição, e querem que o juiz inexplicavelmente o deixe ir?", questionou.

A defesa de Saab divulgou um comunicado afirmando que ele "continua sendo um cidadão leal e um diplomata da República Bolivariana da Venezuela e nunca faria nada para prejudicar o país e as pessoas que lhe deram tanto".

A mulher de Saab, a italiana Camilla Fabri, disse por meio das redes sociais que os EUA estavam "mentindo, como fizeram com a Rússia e com o Iraque", e que seu marido nunca prejudicaria a Venezuela.