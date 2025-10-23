   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Empresa faz piada após seu elevador ser usado em roubo do século no Louvre

Por Folha de São Paulo

23/10/2025 18h30 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fabricante alemã Bocker, responsável pelo elevador de carga usado no roubo de joias que estavam no museu do Louvre, em Paris, chamado pela imprensa francesa de "roubo do século", aproveitou o caso para promover seus produtos.

Em meio à repercussão do caso, a empresa alemã fez uma campanha em que exalta a qualidade de seus elevadores. A Bocker postou imagem do equipamento acompanhado pelo slogan "Quando é preciso agir rápido". As informações são do The Guardian e da AFP.

Criminosos que assaltaram Louvre usaram um elevador modelo Bocker Agilo. Depois do roubo, a empresa ironizou o ocorrido ao criar a campanha: "O Bocker Agilo pode transportar até 400 kg de tesouros, a uma velocidade de 42 metros por minuto, graças a um motor silencioso como um sussurro".

Bocker admitiu ter vendido um de seus elevadores a um cliente na França. Porém, a companhia alemã destacou que a venda do equipamento foi feita em 2020 e que essa empresa francesa o aluga para outros clientes.

Em relação à peça publicitária, a diretora de marketing da Bocker disse considerar o roubo ao museu é um "ato repreensível". "Entretanto, depois que ficou evidente que ninguém havia se ferido, começamos a fazer algumas piadas e a pensar em slogans que achamos engraçados", declarou Julia Scharwatz ao jornal The Guardian.

Scharwatz admitiu que fez a campanha com o intuito de viralizar, mas que se surpreendeu com a repercussão. "Eu achei que fosse viralizar um pouco, mas o fato de ter viralizado dessa forma é extraordinário. É uma loucura".

Campanha polêmica gerou críticas, mas a diretora afirma que a maioria é positiva. "Eu entendo que não é o tipo de humor de todo mundo, mas a maioria das pessoas está se divertindo com isso".

ENTENDA O CASO

O Museu do Louvre foi roubado na manhã do domingo. Quatro homens entraram pela janela e levaram joias que estavam expostas na Galeria de Apolo. Para concretizar o roubo, eles usaram um elevador de cargas da marca alemã Bocker.

Roubo durou 7 minutos. Criminosos apontaram armas para seguranças, recolheram 11 peças e fugiram em uma scooter.

Prejuízo foi estimado em 88 milhões de euros (mais de R$ 500 milhões). Uma especialista ouvida pelo UOL afirmou que, pelo valor histórico do que foi levado, "não tem dinheiro que pague" as peças roubadas.

Presidente do Louvre, Laurence des Cars, afirmou que o sistema de alarmes funcionou normalmente durante o roubo ao museu. Mesmo assim, ela entregou seu pedido de demissão do cargo após o assalto, mas a solicitação foi negada.

Des Cars também solicitou a instalação de uma "delegacia de polícia" dentro do Louvre. A presidente afirmou que pedirá ao Ministério do Interior que avalie a possibilidade de instalar uma unidade no local.

Bastidores da Política - Governo tem projeto ruim para combater as facções Bastidores da Política
Governo tem projeto ruim para combater as facções

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


23/10/2025

Novo vídeo mostra ladrões usando guindaste para fugir do Museu do Louvre

23/10/2025

Correção

23/10/2025

Trump diz que EUA vão realizar ação terrestre contra cartéis, sem citar Venezuela

23/10/2025

Trump diz que EUA vão realizar ação terrestre na Venezuela em breve

Foto: Reprodução/Truth Social @realDonaldTrump

23/10/2025

Em meio a ataques a navios, Trump diz que americanos farão 'ação terrestre'

23/10/2025

Trump e Xi Jinping vão se encontrar na próxima quinta, diz Casa Branca

23/10/2025

Desistência de candidato pode equilibrar eleição em Nova York, diz pesquisa

23/10/2025

Fake news do Egito Antigo? Praga mortal em capital é um mito, indica estudo

23/10/2025

Tropa de elite dos EUA que atacou Bin Laden é vista perto da Venezuela

23/10/2025

Avião cai durante decolagem na Venezuela e deixa dois mortos

23/10/2025

Trump ameaça interromper apoio a Israel caso país anexe Cisjordânia ocupada

23/10/2025

Milei nomeia secretário de Finanças como novo chanceler da Argentina

23/10/2025

Após sanções, Putin diz que Rússia não cederá a pressão dos EUA

23/10/2025

Milei nomeia secretário de Finanças como novo chanceler da Argentina

Foto: Reprodução/Youtube

23/10/2025

Após sanções, Rússia diz que EUA entraram 'no caminho da guerra'

23/10/2025

Colômbia 'faz apelo' para que EUA parem ataques contra embarcações na região

23/10/2025

Night Stalkers: grupo visto perto da Venezuela atuou na morte de bin Laden

23/10/2025

Rei Charles 3º é primeiro monarca britânico a rezar publicamente ao lado de um papa

23/10/2025

Israel não vai anexar Cisjordânia, e plano é 'manobra política estúpida', diz vice de Trump

23/10/2025

Rei Charles 3º é primeiro monarca britânico a rezar publicamente ao lado de um papa

23/10/2025

Novo vídeo mostra fuga de ladrões após roubo do Louvre

23/10/2025

Rússia critica sanções de Trump, e linha-dura vê declaração de guerra

23/10/2025

Avião cai durante decolagem na Venezuela e deixa dois mortos

22/10/2025

Em debate final, socialista Mamdani consolida favoritismo para ser novo prefeito de Nova York

22/10/2025

Estados Unidos atacam segundo barco no Pacífico em dois dias e matam mais 3

22/10/2025

Maduro diz que Venezuela tem 5.000 mísseis russos para combater forças dos Estados Unidos no Caribe

22/10/2025

Pentágono credencia plataformas conservadoras após mídia tradicional recusar restrições

Vladimir Putin e Donald Trump / Foto: Reprodução/YouTube

22/10/2025

Trump critica Putin e aplica sua 1ª sanção contra a Rússia

22/10/2025

EUA retiram restrição para Ucrânia usar mísseis ocidentais na Rússia, diz jornal, e Trump fala em fake news


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!