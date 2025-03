Emissora de TV é atingida por destroços de tornado durante transmissão

A câmera do telhado ficou totalmente cinza enquanto o apresentador continuava relatando o que estava acontecendo. "Acabamos de ter destroços atingindo o prédio. Ouvimos no telhado. Árvores, galhos, quem sabe o quê. Estamos na zona de alcance dos destroços!", contou.

Enquanto isso, um câmera no telhado do prédio mostrava os ventos chegando até o local. "Fiquem embaixo das mesas, rapazes. Âncoras, embaixo das mesas", gritava o meteorologista.

Na última segunda-feira, Brooks Garner, o 'homem do tempo' da emissora da WOFL Fox 35, de Orlando, na Flórida, falava sobre o tornado na região quando percebeu que o prédio do canal estava sendo atingido. "Abriguem-se. Todos no prédio da Fox 35, vão para espaço seguro!", disse ele.

