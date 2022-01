Emirados Árabes dizem ter interceptado dois mísseis com direção a Abu Dhabi

O ministro da Defesa dos Emirados Árabes afirmou que o país "está pronto para lidar com qualquer ameaça" e que "vai tomar todas as medidas necessárias para proteger o Estado de todos os ataques".

Os Emirados Árabes Unidos interceptaram dois mísseis balísticos em direção a Abu Dhabi na manhã desta segunda-feira, 24. As informações são da, agência estatal de notícias do país, que afirmou que fragmentos dos mísseis caíram sem danos sobre a capital.

