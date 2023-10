Embaixador do Brasil diz que comunicou Hamas sobre resgate de brasileiros na Faixa de Gaza

O embaixador destacou ainda que os nomes dos integrantes do grupo, assim como a localização exata deles no território de Gaza foi devidamente informado para Israel para assegurar a segurança dos mesmos.

Parte do grupo está em Rafah e foi retirado do norte de Gaza para o sul. A cidade fica a 1 km da fronteira. Os demais estão na cidade de Khan Younis, onde já residiam, e aguardam a ordem para irem para a fronteira.

Alessandro afirmou que 26 brasileiros aguardam a abertura da fronteira do Egito para serem resgatados do outro lado.

“Não há propriamente negociação [com o Hamas]. Não há o que negociar, apenas o que comunicar. Existe um canal com a autoridade de fato. Não é um canal político, e é fundamental deixar isso claro. Não implica qualquer negociação política ou reconhecimento. Tenho a obrigação de ter esse canal a para garantir a segurança dos brasileiros. Nunca houve qualquer dificuldade apresentada por esse grupo para os brasileiros, muito pelo contrário”, disse em entrevista ao canal Uol News.

