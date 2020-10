Em vídeo, Trump diz que próximos dias serão "verdadeiro teste"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo postado no início da noite no Twitter, o presidente Donald Trump, que anunciou na sexta-feira (2) estar com covid-19, disse que os próximos dias serão o verdadeiro teste.

"Eu cheguei aqui, não estava me sentindo tão bem, agora estou me sentindo muito melhor", disse Trump, em vídeo filmado no hospital militar Walter Reed, onde ele está internado. No vídeo de 4 minutos, o presidente americano estava pálido e com aparência cansada, mas não usava cânula nasal de oxigênio. "Os próximos dias são o verdadeiro teste, então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dois dias."

Ao longo do dia, circularam inúmeras informações contraditórias sobre a saúde de Trump. Os médicos da Casa Branca afirmaram que eles estava muito bem, enquanto o chefe de gabinete do presidente, Mark Meadows, chegou a dizer que os sinais vitais do presidente "eram muito preocupantes" nas primeiras 24 horas e que as pórximas 48 horas seriam críticas.

No vídeo, Trump disse que espera voltar e finalizar a campanha eleitoral. Ele afirmou que tinha a alternativa de ficar na Casa Branca, isolar-se, não sair e não ver ninguém, mas não quis. "Eu não podia ficar trancado em um quarto no andar de cima, totalmente seguro, e pensar, o que acontecer, aconteceu. Não posso fazer isso. Um líder precisa enfrentar os problemas."

Ele também mencionou que a primeira-dama Melania Trump, também diagnosticada com covid-19, estava passando bem. "Melania é ligeiramente mais nova que eu", brincou. Trump tem 74 anos e está no chamado grupo de risco, por ter mais de 65 anos e ser obeso. Melania tem 50 anos.