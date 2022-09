Em tom de brincadeira, Papa Francisco cobra cachaça de Suplicy

No mês passado, uma brasileira conseguiu entregar ao Papa uma garrafinha de 200 ml de cachaça durante uma audiência no Vaticano.

Em 2021, o Papa fez uma brincadeira com brasileiros durante uma audiência no Vaticano. Na ocasião, um padre da Paraíba pediu ao Papa orações para os brasileiros. O pontífice respondeu sorrindo: "Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração."

Um vídeo do evento mostra o momento em que Suplicy entrega um exemplar de seu livro "Renda Básica de Cidadania" ao pontífice. Ele diz que foi o senador que criou a lei da renda básica no Brasil. Suplicy ocupou o cargo por São Paulo durante 24 anos.

Quem diria que um dia o @Pontifex_es iria me cobrar uma cachaça. Foi o que aconteceu hoje, no final do ‘Encontro da Economia de Francisco e Clara’, em Assis, na Itália, quando encaminhei a ele meu livro 'Renda Básica de Cidadania, a saída é pela porta'. pic.twitter.com/2Cfq7wiCxK

