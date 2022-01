Em Portugal, socialistas vencem as eleições e definirão destino de recursos da UE

"Os portugueses mostraram que nos próximos anos querem estabilidade, certeza e segurança, com nosso país no caminho certo", afirmou Costa, em discurso em um hotel em Lisboa, após os resultados.

A eleição antecipada foi convocada depois que o Parlamento rejeitou, em novembro passado, a proposta de Orçamento do Estado do Primeiro-Ministro António Costa para 2022. Entre as prioridades, a proposta estabelecia os planos de implementação dos 45 bilhões de euros em ajuda econômica da UE para os próximos sete anos.

Os socialistas obtiveram 41,7% dos votos e 117 dos 230 assentos do Parlamento na votação deste domingo, 30. Essa maioria permitirá que a legenda exerça o mandato de mais quatro anos sem precisar do apoio de outros partidos para aprovar sua agenda.

