Em paper, Cebri diz que Brasil tem de voltar a priorizar América do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais) divulgou um documento na semana passada com análise sobre o papel do Brasil na América do Sul e recomendações para voltar a ter protagonismo em seu entorno estratégico.

"A assimetria entre o Brasil e os seus vizinhos é grande e gera paradoxos para a sua política externa e seu projeto de integração regional", diz o paper, de autoria de Hussein Kalout, Feliciano Guimarães e Fernanda Cimini.

Segundo o trabalho, intitulado "A hora da diplomacia brasileira voltar a priorizar o seu entorno regional", o papel do Brasil na integração continental é desafiado pela histórica hegemonia dos EUA na região, pela ascensão da China e pela presença de europeus.

O documento é parte de uma série de contribuições do Cebri para o debate, dentro do contexto atual da eleição presidencial. Já foi publicado documento sobre economia e haverá em breve um direcionado ao agronegócio.

Conselheiro do Cebri, Kalout tem atuado na interlocução de autoridades e personalidades estrangeiras com a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, ele participou de encontros do petista com embaixadores recentemente.

Na última quinta-feira (11), foi um dos responsáveis por trazer ao Brasil o economista americano Jeffrey Sachs para uma conversa com o candidato.