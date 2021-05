Em meio à pandemia de Covid-19, EUA registram menor taxa de natalidade em mais de 40 anos

Em junho do ano passado, o Instituto Brookings, grupo de pesquisadores com sede na capital americana, publicou um relatório estimando que a crise de saúde pública causada pelo coronavírus e a consequente recessão econômica resultaria em uma queda de 300 mil a 500 mil nascimentos em 2021.

A partir da década de 1960, no entanto, o índice médio de fertilidade começou a cair em decorrência de importantes mudanças sociais, como a ascensão dos movimentos feministas, o surgimentos de novos e mais eficazes métodos de contracepção e, em 1973, a legalização do aborto nos EUA.

À medida em que a economia do país se recuperou, os EUA viveram uma explosão demográfica, o chamado "baby boom", concentrada principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Dados mais antigos mostram que os EUA viveram cenários parecidos em outros momentos de crise. Segundo estatísticas do Population Reference Bureau (PRB), uma organização sem fins lucrativos, a taxa de natalidade americana atingiu o mínimo histórico em 1936, sete anos após a quebra do mercado de ações em 1929, que mergulhou o país no período conhecido como a Grande Depressão.

Os altos índices de desemprego, o cenário de incerteza econômica, os efeitos do coronavírus sobre a saúde mental das famílias e até o fato de que há mais pessoas precisando dedicar atenção a familiares em recuperação são alguns dos fatores que podem estar relacionados à redução do número de nascimentos.

A taxa de natalidade nos EUA já vinha em queda nos últimos seis anos consecutivos, mas agora alcançou a menor marca desde 1979. Os cerca de 3,6 milhões de bebês americanos que nasceram no ano passado representam uma queda de 4% em relação ao ano anterior, de acordo com dados divulgados pelo Centro Nacional de Estatísticas de Saúde dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

