Em entrevista amigável à Fox News, Trump volta a falar em fraude na Usaid

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar em entrevista divulgada neste domingo (9) que vê fraude na Usaid, a agência de ajuda externa americana, uma afirmação não comprovada.

Na quinta-feira (7), ele determinou o fechamento da agência em uma publicação em sua rede social, a Truth Social.

A entrevista foi concedida à Fox News, emissora simpática ao republicano, e teve um tom amigável e sem contestação ao que era dito.

"Se você olhar o tipo de fraude no Usaid, estamos falando de centenas de milhões de dólares que vão para lugares que não deveriam ir, se eu ler uma lista você vai dizer que é ridículo", afirmou Trump. O jornalista que o entrevistava, o âncora Bret Baier, não questionou as informações dadas pelo presidente.

Durante a campanha eleitroral, Baier protagonizou uma entrevista combativa com a então candidata do Partido Democrata à Casa Branca, Kamala Harris, chegando a interrompê-la para exibir vídeos no qual a democrata tropeçava nas palavras.

Na entrevista divulgada no domingo, Trump disse esperar que Elon Musk encontre "bilhões de dólares em fraudes e abusos" no Pentágono durante auditoria que será chefiada pelo bilionário.

Musk chefia o Doge, sigla em inglês para Departamento de Eficiência Governamental, uma iniciativa criada por Trump para coordenar o corte de gastos federais e reestruturação do governo.

Principal órgão de ajuda humanitária de Washington, a Usaid apoiou iniciativas em 160 países em 2023, mas tem sido um dos principais alvos de um programa de redução de custos liderado por Musk.

Segundo o presidente dos EUA, o empresário também irá verificar setores como o Departamento de Educação e, em seguida, as Forças Armadas. "Vamos verificar os militares", disse Trump na entrevista.

O orçamento do Pentágono se aproxima de US$ 1 trilhão por ano (mais de R$ 5,7 trilhões). Em dezembro, o então presidente Joe Biden assinou um projeto de lei autorizando US$ 895 bilhões em gastos com defesa para o ano fiscal que termina em 30 de setembro.

Neste sábado (8), um juiz federal ordenou o bloqueio emergencial do acesso do Doge ao controle do sistema de pagamentos do Tesouro americano.

Válida até o dia 14 de fevereiro, para quando está marcada uma audiência, a decisão do juiz Paul A. Engelmayer proíbe "todos os indicados políticos, todos os agentes especiais do governo e todos os funcionários do governo indicados para uma agência fora do Tesouro" de ter acesso aos sistemas de pagamento.

A ordem diz ainda que qualquer pessoa que tenha acessado esses registros desde que Trump assumiu o cargo, em 20 de janeiro, deve destruir imediatamente todas as cópias dos materiais baixados.

Líderes de todo o espectro político há muito tempo criticam o desperdício e a ineficiência do Pentágono. Mas os democratas e os sindicatos de funcionários públicos dizem que o Doge não tem a experiência necessária para reestruturar o órgão.

Empresas de Musk mantêm contratos com o Pentágono, o que levanta preocupações sobre conflitos de interesse.