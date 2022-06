Em demonstração de apoio, líderes da França, Alemanha, Itália e Romênia visitam a Ucrânia

"Não só queremos demonstrar solidariedade, como garantir também que a ajuda que estamos organizando -financeira, humanitária, mas também de armamento- continuará. E que continuaremos com ela quanto tempo for necessário para a luta pela independência da Ucrânia", afirmou chanceler.

"[Essa viagem] é uma mensagem de unidade europeia aos ucranianos e ucranianas, de apoio para falar do presente e do futuro, porque sabemos que as próximas semanas serão muito difíceis", declarou Macron

Após a caminhada, os líderes se reuniram com Zelenski. Trata-se do primeiro encontro entre o líder ucraniano e o presidente da França, Emmanuel Macron, desde que começou a invasão da Rússia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.