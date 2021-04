Em 1º discurso no Congresso, Biden pede que americanos se vacinem contra Covid

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Na véspera de completar cem dias de governo, Joe Biden faz nesta quarta-feira (28) seu primeiro discurso na sessão conjunta do Congresso. O presidente dos EUA começou sua fala com uma chamada para que os americanos se vacinem.

Biden reforçou ainda os sucessos que colhe de uma campanha de imunização que acelerou desde que tomou posse -hoje, todas as pessoas com mais de 16 anos já podem se vacinar nos EUA. Antes do prazo, cumpriu a promessa de aplicar 100 milhões de doses prevista para os primeiros cem dias. Dobrou a meta, e 232 milhões de injeções já foram administradas.

"Depois de apenas cem dias, posso dizer à nação: os EUA estão em movimento novamente, transformando perigo em possibilidade, crise em oportunidade, recuo em força", afirmou no plenário da Câmara, com legisladores cumprindo as regras de distanciamento social.

No pronunciamento, Biden disse que herdou "uma nação em crise", com a pior pandemia do século, a pior crise econômica desde a Grande Depressão e, sem nomear o ex-presidente Donald Trump, falou em "pior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil".

O democrata realizou cerca de 40% das promessas que havia feito para os seus cem primeiros dias no cargo, mas governou, basicamente, via ordem executiva -mecanismo que não precisa de aval do Congresso para entrar em vigor, mas pode ser revertido pelo próximo presidente.

Biden discursou no Congresso ao qual serviu como senador por 36 anos e no plenário invadidos por apoiadores de Trump em 6 de janeiro. Cercado por protocolos de segurança e restrições por causa da pandemia, o democrata observou o marco histórico de sua fala, com duas mulheres assistindo ao pronunciamento logo atrás dele pela primeira vez: a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, as duas de máscara.

Também por causa desse controle, somado às restrições da pandemia, apenas cerca de 200 pessoas estavam no plenário da Câmara para ouvir o discurso, no lugar das mais de mil que costumam acompanhar esse tipo de evento.

O discurso na sessão conjunta do Congresso é considerado a estreia de um presidente em primeiro mandato frente ao Legislativo. Nos outros anos da gestão, a fala é intitulada discurso do Estado da União. No ano passado, o último de Trump, o republicano rivalizou com Pelosi, que rasgou o papel com a cópia do pronunciamento do presidente, em uma cena que viralizou na internet.