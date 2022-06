Elon Musk é processado suspeito de esquema de pirâmide com criptomoeda Dogecoin

Johnson está pedindo US$ 86 bilhões em danos e uma indenização de US$ 172 bilhões em danos, além de uma ordem que impeça Musk e suas empresas de promover a criptomoeda Dogecoin.

"Os réus estavam cientes desde 2019 que o Dogecoin não tinha valor, mas ainda promoviam para lucrar com sua negociação. Musk usou seu pedestal como o homem mais rico do mundo para operar e manipular o esquema de pirâmide Dogecoin para lucro, exposição e diversão", afirmou o americano na denúncia.

O empresário Elon Musk e as empresas comandadas por ele, SpaceX e Tesla, estão sendo processados por suposto esquema de pirâmide com a criptomoeda Dogecoin.

