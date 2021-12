Elon Musk é eleito 'Personalidade do Ano' pela revista Time

Além da Tesla e da SpaceX, duas empresas que ajudam a moldar seus respectivos mercados, Musk tem muitas iniciativas com o mesmo potencial. Entre eles estão a Boring Company, especializada em projetos de túneis, e a Neuralink, cujo objetivo é implantar "chips" no cérebro para ajudar no tratamento de doenças neurológicas.

Elon Musk, o fundador e líder da Tesla e da SpaceX, foi eleito Personalidade do Ano pela revista TIME. Essa honra é atribuída ao empresário "sonhando com Marte enquanto governa a Terra".

