Elon Musk conclui compra do Twitter por US$ 44 bilhões e demite executivos

Fontes que estavam no local quando o contrato estava sendo fechado, o fundador da SpaceX e da Tesla demitiu o presidente-executivo do Twitter, Parag Agrawal, o diretor financeiro, Ned Segal, e o chefe de assuntos jurídicos e de políticas, Vijaya Gadde.

Após seis meses de negociações, o empresário e filantropo Elon Musk concluiu a compra do Twitter por US$ 44 bilhões (R$ 235 bilhões), na noite desta quinta-feira (27), segundo a Reuters. Uma das primeiras ações como dono da rede social foi demitir presidentes e diretores em São Francisco, nos Estados Unidos.

