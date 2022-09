Elizabeth 2ª deixou carta na Austrália que não pode ser lida até 2085

As instruções da carta dizem o seguinte: "Saudações. Em um dia adequado para ser escolhido por você no ano de 2085, por favor, abra este envelope e transmita aos cidadãos de Sydney minha mensagem para eles."

Conforme a publicação, a monarca escreveu a carta em 1986. Ela é endereçada ao prefeito e ao povo de Sydney e encontra-se no Queen Victoria Building (prédio rainha Victoria). O conteúdo, no entanto, nunca foi revelado.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morta na quinta-feira (8), a rainha Elizabeth 2ª deixou uma carta lacrada em Sydney, na Austrália, que não pode ser lida antes de 2085. As informações são do tabloide britânico Mirror.

