Elevador despenca e tatuador brasileiro fica em coma na Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 29 está internado em estado grave em um hospital de Buenos Aires após o elevador no qual ele estava cair do quarto andar de um prédio. Bruno Renan Batista Schimidt é natural de Goiânia e trabalhava como pintor na capital argentina quando sofreu o acidente.

O acidente foi registrado no dia 7 de julho e noticiada pela imprensa internacional. Na ocasião, segundo a Rádio Bicentenário, quatro pessoas estavam dentro do elevador que caiu em Parlermo e todas ficaram feridas, duas delas com politraumatismos.

O motivo da queda não foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Buenos Aires, mas, segundo a família de Bruno, um problema na frenagem do elevador teria ocasionado o episódio.

Em conversa com a reportagem, na tarde desta segunda-feira (18), o irmão de Bruno Renan, Guilherme Schimidt, contou que o irmão sofreu uma fratura craniana, teve o pulmão perfurado e uma vértebra quebrada com o acidente. Ele está em coma e também apresenta um inchaço no cérebro.

A mãe de Bruno, Waldyluce Batista, chegou à capital argentina na segunda-feira (11) e acompanha o tratamento do filho, que não tem previsão de alta.

Para ajudar com os custos da estadia da mãe de Bruno no país e com a transferência do jovem para o Brasil quando ele tiver condições de transporte, a família abriu uma vaquinha virtual. O intuito é de que R$ 150 mil sejam arrecadados. Até o momento, a família conseguiu arrecadar pouco mais de R$ 2 mil.

O Itamaraty afirmou por meio de nota que "está à disposição para prestar a assistência cabível ao nacional" por meio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires.