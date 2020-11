Eleição nos EUA entra na reta final e Biden garante vantagem contra Trump

A apuração dos votos da eleição presidencial dos Estados Unidos continua na noite desta quarta-feira (04) e segue indefinida em 5 estados. A disputa entre Joe Biden, do Democratas e Donald Trump, do Republicanos, continua acirrada.

Segundo o Sistema Globo, os resultados 3 estados devem ser decisivos, são: Pensilvânia, Geórgia e Nevada.

Os número de Nevada devem ser atualizados até as 12h (14h no horário de Brasília) desta quinta-feira (05). Biden precisa apenas de 6 delegados para obter 270 delegados e confirmar a vitória nesse estado para se tornar o 46º presidente dos Estados Unidos, segundo as projeções da Associated Press.