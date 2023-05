Eleição na Espanha mostra crescimento conservador e desafios para esquerda

"Isso não se explica por um processo natural propiciado pelo caráter fascista do madrilenho. Vamos acabar com esse mito", escreveu no jornal El País a analista Máriam Martínez-Bascuñán. "O que está acontecendo em Madri é resultado de uma ação política efetiva contra uma esquerda que, querendo se apresentar como alternativa, é incapaz de criá-la."

O PP venceu com folga em Madri, como esperado, mas também em Valência e Sevilha, diminuindo a influência da esquerda nessas regiões. Em Barcelona, venceu Xavier Trias, do Juntos pela Catalunha, partido que busca a independência da região em relação a Madri e à Espanha.

"Não é o que esperávamos após essas semanas de campanha eleitoral e, obviamente, também temos que refletir sobre os próximos meses", admitiu a porta-voz do governo, Pilar Alegría, do Psoe.

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - O conservador Partido Popular (PP) foi o grande vencedor das eleições regionais neste domingo (28) na Espanha. Em segundo lugar ficou o Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe), do premiê Pedro Sánchez, com 750 mil votos a menos que o rival.

