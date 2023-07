El Salvador terá julgamentos coletivos de até 900 presos na guerra às gangues

Pesquisas mostram que nove em cada dez salvadorenhos se sentem seguros com o regime de emergência e apoiam a gestão do presidente.

A lei foi aprovada com 67 votos a favor -o partido governista, Nuevas Ideas, é majoritário no Legislativo- na Assembleia Nacional de 84 cadeiras e estabelece que os detentos podem permanecer presos por até dois anos antes que o Ministério Público os leve a julgamento.

A nova lei permitirá que promotores julguem simultaneamente pessoas supostamente pertencentes a um mesmo grupo criminoso, da mesma área ou atuantes do mesmo crime -a medida integra a chamada guerra contra as gangues que Bukele elencou como prioridade.

