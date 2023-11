Egito reabre fronteira para saída de estrangeiros, mas brasileiros ficam de fora outra vez

Enquanto isso, as famílias seguem aflitas no Brasil e criticam a condução do governo na operação de resgate dos parentes. A guerra entre o Hamas e Israel completou um mês na última terça-feira (7) e já deixou mais de 11 mortos dos dois lados.

Anteriormente, o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, havia afirmado que Israel garantiu a saída dos brasileiros até ontem, mas o acordo não se cumpriu. Uma nova expectativa era de que os nomes do grupo fossem divulgados hoje, na nova lista, mas isso também não aconteceu.

