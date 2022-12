Eduardo Bolsonaro cita Lula, e Michelle comenta sobre condenação de Cristina Kirchner

Já a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), comentou que Cristina está sendo "vítima de perseguição e politização do judiciário" e afirmou que a sigla "está ao lado" da argentina.

No Instagram, Eduardo postou uma foto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a vice-presidente da Argentina e escreveu na legenda: "A ex-presidente e atual vice da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a 6 anos de prisão por corrupção, mas ainda pode se candidatar a presidência nas próximas eleições. Ela te lembrou alguém do Foro de São Paulo / Grupo de Puebla?".

