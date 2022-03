Duna confirma favoritismo e já levou 6 Oscars; Veja lista de premiação

Na categoria maquiagem e cabelo' levou 'Olhos de Tammy Faye, melhor curta de animação: the windshield wiper, melhor curta-metragem em live action: the long goodbye e melhor documentário de curta-metragem: The queen of basketball.

O filme Duna já levou 6 estatuetas do Oscar neste domingo (27). A cerimônia irá ocorrer no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia. Os anúncios dos vencedores de algumas categorias tiveram início antes da transmissão oficial.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.