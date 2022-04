Drone reprime manifestação de moradores de Xangai por dificuldade de lockdown

Medidas polêmicas, porém, têm levantado críticas. Uma delas é a que separa crianças com Covid de seus pais e as leva para centros de quarentena sob a justificativa de frear a disseminação da doença.

Vídeo compartilhado no Twitter pela jornalista Alice Su, correspondente da revista britânica The Economist para China e Taiwan, nesta quarta (6), mostra protestos de moradores contra a falta de suprimentos básicos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confinada há cerca de 10 dias para controlar um surto de Covid, a cidade chinesa de Xangai tem registrado casos de descontentamento da população com a forma como as autoridades combatem a doença.

