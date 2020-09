Dono de hotel surta e quebra pratos em protesto contra lockdown; vídeo

O dono de um restaurante teve um ataque de fúria e quebrou diversos pratos de seu estabelecimento após a medida de lockdown (fechamento) de escolas, restaurantes , shoppings e hotéis, por aproximadamente 3 semanas, que começou nesta sexta-feira (18), em Israel. O país tenta conter o avanço do novo coronavírus.

De acordo com o site IG, o dono do restaurante protestou junto a seus funcionários contra a ordem do governo. A ideia consistia em quebrar pratos ao mesmo tempo em milhares de restaurantes e documentar o momento em redes sociais.