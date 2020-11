Donald Trump volta a dizer que venceu as eleições nos EUA

Donald Trump voltou a contestar as eleições dos Estados Unidos neste sábado (7), e se declarou vencedor, por meio de suas conta no Twitter.

"Os fiscais não foram permitidos na sala de apuração. Eu venci a eleição. Recebi 71 milhões de votos legais. Aconteceram coisas erradas que nossos fiscais não puderam ver. Isso nunca aconteceu antes. Milhões de cédulas de votação foram enviadas por correio sem que as pessoas tivessem solicitado!", escreveu Trump no Twitter.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!