Donald Trump é indicado ao Prêmio Nobel da Paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por conta do acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos. A informação foi divulgada pela Fox News.

A indicação ao prêmio foi feita por Christian Tybring-Gjedde, parlamentar de extrema-direita do Partido do Progresso.

“Por seu mérito, acho que ele [Trump] fez mais tentando estabelecer a paz entre as nações do que a maioria dos outros indicados. É uma região muito importante para o mundo. Todos os esforços que levam à paz [ali] deveriam ser recompensados com o Nobel”, disse ele em uma entrevista ao Rundown, podcast da Fox.

Ele já havia indicado Trump ao prêmio em 2018 após um encontro entre o presidente e o ditador norte-coreano Kim Joung-un.