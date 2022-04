Doleira Nelma Kodama é presa por tráfico de drogas em Portugal

Em julho de 2017, Nelma publicou uma foto em seu perfil no Instagram com vestido vermelho, sapato Chanel e a tornozeleira eletrônica. Ela teve extinta sua pena de 15 anos de prisão que havia sido decretada na Operação Lava Jato, graças ao indulto natalino concedido no final do ano pelo ex-presidente Michel Temer (MDB-SP).

A doleira já havia sido presa anteriormente em março de 2014, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica. Na ocasião, ela tentava embarcar para Milão, na Itália, com 200 mil euros escondidos na calcinha.

