Dois drones se chocam contra prédios em Moscou, em nova onda de ataques

Quatro chefes de Estado africanos participaram do evento de domingo e cinco outros países africanos enviaram representantes, de acordo com o Kremlin.

Os voos no aeroporto Vnukovo, um dos três internacionais de Moscou, foram suspensos rapidamente devido ao incidente, de acordo com a agência de notícias estatal Tass. No início de julho, ataques de drones interromperam o tráfego aéreo no mesmo aeroporto.

Mesmo sem ter causado danos graves, a chegada de drones ucranianos à capital russa causa desconforto às autoridades. O episódio deste domingo é o mais recente de uma série de ataques com drones, incluindo contra o Kremlin e cidades russas perto da fronteira ucraniana. Outra tentativa similar, também em Moscou, aconteceu na última segunda -um dos dois artefatos usados foi derrubado perto da sede do Ministério da Defesa.

Não houve feridos, mas dois prédios nos arredores do distrito empresarial de Moskva-Citi tiveram suas fachadas danificadas, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Um dos prédios abrigava três ministérios do governo russo, além de apartamentos residenciais, segundo veículos de informação locais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter derrubado três drones da Ucrânia no início deste domingo (30), que tentavam atacar a capital do país, Moscou.

