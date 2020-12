Doença misteriosa deixa 1 morto e mais de 200 hospitalizados na Índia

Uma pessoa morreu e outras 227 foram internadas por causa de uma doença misteriosa no estado de Andhra Pradesh, na Índia.

Segundo a BBC, informações repassadas por especialistas da saúde local, dão conta de que os pacientes têm uma série de sintomas diferentes, incluindo náuseas, convulsões e perda de consciência.

A crise sanitária surgiu em meio a outra batalha de saúde na Índia, segundo país mais atingido pelo coronavírus no mundo. O estado de Andhra Pradesh, local do surto da doença desconhecida, é também um dos mais atingidos pela Covid-19 no país, com mais de 800 mil infecções.

Mas até o momento médicos e autoridades descartam uma relação entre a Covid-19 e as hospitalizações misteriosas dos últimos dias. Segundo o ministro da Saúde, Alla Kali Krishna Srinivas, todos os pacientes testaram negativo para coronavírus.

Das 227 pessoas que foram internadas, 70 receberam alta e outras 157 continuam no hospital.