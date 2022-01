Dobra número de brasileiros descendentes de judeus atrás de cidadania portuguesa, diz agência

De acordo com a atual lei portuguesa, qualquer descendente de judeu da época da Inquisição, sendo ou não cristão-novo, tem direito à cidadania do país. Por isso, muitos dos solicitantes têm sobrenomes como Costa, Fonseca, Oliveira e Santos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A procura da cidadania portuguesa por brasileiros descendentes de judeus que fugiram de Portugal ou se converteram ao cristianismo durante a Inquisição mais que dobrou em 2021, em relação ao ano anterior. É o que apontam os dados da Clube do Passaporte, empresa que atua em Israel e no Brasil auxiliando interessados na obtenção do documento português.

