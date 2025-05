Do prefeito ao time de baseball, Chicago celebra escolha do 1º papa americano

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O padre Gregory Sakowicz estava distribuindo a comunhão aos fieis durante a missa na Catedral Holy Name, em Chicago, quando foi informado de que o novo papa acabara de ser escolhido. Mais do que isso: que o novo líder supremo da Igreja Católica nasceu naquela cidade nos Estados Unidos.

"Eu anunciei, e o lugar explodiu em alegria, explodiu ao saber que ele era de Chicago. Acho que todos nós ficamos muito agradavelmente surpresos", disse ele em entrevista à rede CBS.

Americano com cidadania peruana, Robert Prevost, 69, agora o papa Leão 14, nasceu e foi criado na zona sul de Chicago, no estado de Illinois. Naquela região, durante a infância, ele foi coroinha e estudou na paróquia Santa Maria da Assunção, que hoje leva outro nome.

"Ele estaria entre os meus dez principais nomes, mas pensei: nunca será um americano, muito menos de Chicago, porque tínhamos três [cardeais] de Chicago --o cardeal Cupich, o cardeal Gregory e o cardeal Robert Prevost. Achei que não aconteceria", afirmou Sakowicz à CBS.

A escolha de Prevost gerou celebrações de locais, passando por políticos, pela escola onde ele estudou e até pelo time de baseball de que ele seria torcedor, o Chicago Cubs. O prefeito da cidade, o democrata Brandon Johnson, comemorou a escolha em postagem no X: "O que é incrível, até o papa, vem de Chicago!", escreveu. E o time Chicago Cubs escreveu no letreiro da sede do time: "Ei, Chicago. Ele é um fã do Cubs."

A Paróquia Cristo Nosso Salvador, que incorporou a igreja onde Prevost estudou quando criança, celebrou a escolha e publicou fotos dele quando garoto. A Providence Catholic High School, também em Chicago, visitada por ele recentemente, publicou uma nota o exaltando, junto com fotos tiradas recentemente de uma visita que ele fez ao colégio.

O governador de Illinois, J. B. Pritzker, afirmou ser um "momento histórico" a opção pelo pontífice. "Vindo de Chicago, o papa Leão 14 inaugura um novo capítulo que, junto aos cidadãos do nosso estado, recebo em um momento em que precisamos de compaixão, unidade e paz", disse numa mensagem no X.

Católicos de outras partes dos Estados Unidos lotaram igrejas em clima de celebração para marcar a eleição do primeiro papa americano da história. Em frente à imponente Catedral de St. Patrick, em Manhattan (Nova York), a artista Rosaria Vigorito, 66, vinda de Miami, disse que sentiu o clima de euforia logo ao chegar. "Senti a emoção nos primeiros minutos andando por aqui."

Centenas de fiéis e jornalistas se reuniram em frente à igreja inaugurada em 1879. Muitos entravam para acender velas e rezar. Um letreiro eletrônico do lado de fora do prédio do canal Fox News, nas proximidades, informava a população sobre a eleição, considerada surpreendente por muitos.