Do papa a LeBron, personalidades repercutem massacre a tiros em escola no Texas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Personalidades do mundo inteiro lamentaram o ataque a tiros em Uvalde, no Texas, que deixou 21 pessoas mortas --19 crianças e dois adultos-- no pior massacre em uma instituição infantil nos EUA em quase dez anos.

O ataque foi feito por Salvador Ramos, 18, que sofreu bullying na adolescência por ser gago e comprou armas dois dias antes do crime. Ele foi morto pela polícia.

O caso gerou revolta nos EUA e mais pedidos por medidas firmes para evitar novos massacres. Líderes mundiais, esportistas e celebridades comentaram o massacre e o acesso às armas no país. Veja declarações a seguir.



Joe Biden, presidente dos EUA

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a criticar o lobby pró-armas no país e defendeu o controle no acesso a armamentos.

"Estou cansado disso. Por que estamos dispostos a viver com essa carnificina? Por que continuamos deixando isso acontecer?", questionou Biden em uma fala de sete minutos durante pronunciamento emocionado ainda na noite de terça.

"Quantas crianças testemunharam o que aconteceu e viram seus amigos morrerem como se estivessem em um campo de batalha? E os pais nunca serão os mesmos. Perder um filho é como ter um pedaço de sua alma arrancado", disse Biden. Uma filha pequena do presidente morreu em um acidente de carro em 1973.

Papa Francisco

O papa Francisco disse que está com o "coração partido" pelo massacre na escola. Ele pediu controles de armas mais rígidos para que essas tragédias "nunca mais aconteçam".

"É hora de dizer basta à circulação indiscriminada de armas", disse.

 Volodimir Zelenski, presidente da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, prestou condolências às vítimas e disse que compartilha a dor dos americanos.

"Profundamente triste com a notícia do assassinato de crianças inocentes no Texas. Presto minhas sinceras condolências às famílias das vítimas e ao povo dos EUA. O povo da Ucrânia compartilha a dor dos parentes e amigos das vítimas e de todos os americanos", escreveu o político em uma rede social.

Steve Kerr, técnico do Golden State Warrior

O técnico do Golden State Warriors, da NBA, Steve Kerr, recusou-se a falar sobre basquete durante uma entrevista coletiva e se disse frustrado com a crescente violência armada nos EUA. Ele também pediu controle de armas após o massacre.

"Quando é que vamos fazer alguma coisa? Estou tão cansado de vir aqui e oferecer condolências para as famílias devastadas. Estou cansado do silêncio", disse Kerr, que elevou o tom de voz ao final da fala e deixou a sala com repórteres sem se despedir.

LeBron James, astro do basquete americano

LeBron James, jogador do Los Angeles Lakers também lamentou o ataque e prestou solidariedade pelas redes sociais.

Meus pensamentos e orações vão para as famílias dos entes queridos perdidos e feridos em Uvalde, no Texas. [...] São crianças e continuamos colocando-as em perigo na escola".

Gavin Newsom, governador democrata da Califórnia

O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, criticou o Partido Republicano após o ataque.

"Outro ataque a tiros. E o Partido Republicano não fará nada sobre isso. O que diabos somos nós se não conseguimos manter nossas crianças seguras. Isso pode ser prevenido. Nossa inação é uma escolha", escreveu Newsom em uma rede social.

Ken Paxton, procurador-geral do Texas

Ken Paxton, republicano que é procurador-geral do Texas, sugeriu que uma saída para evitar ataques assim seria armar os professores. "Agentes geralmente não conseguem chegar a tempo para conter um ataque. Temos que fazer mais coisas nas escolas, ter pessoas no local treinadas para reagir", disse, em entrevista ao canal Newsmax.