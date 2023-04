DNA em copo de café leva homem à prisão nos EUA 20 anos após cometer estupros

Ainda segundo relato da rede americana, o xerife do condado de Oakland, Michael Bouchard, descreveu o suspeito, durante uma entrevista coletiva, como um "ávido jogador de golpe" que viajava para partidas em todos os EUA. Ele também pediu que qualquer pessoa que tenha sido vítima de um crime semelhante em algum campo de golpe entrasse em contato com o departamento de polícia local.

De acordo com as autoridades locais, ele está preso em Michigan, aguardando julgamento, e não tem direito a fiança.

Segundo a rede americana CNN, os investigadores dos dois estados, décadas após os crimes, solicitaram ajuda a uma empresa privada de análise de DNA para buscar pistas do principal suspeito do crime, sobre o qual tinham apenas a descrição e resquícios de DNA.

Kurt Alan Rillema, 51, foi preso na semana passada por policiais do condado de Oakland por dois crimes: os estupros de uma mulher em um centro de treinamento de golfe em 1999 em Michigan e de outra em um local semelhante no estado da Pensilvânia em 2000.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.