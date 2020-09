Dispositivo de 'chá revelação' causa incêndio florestal na Califórnia

Um incêndio de grandes proporções causado por um dispositivo pirotécnico usado em “chás revelação”, causou a evacuação de pelo menos 3 mil pessoas na Califórnia. A informação foi confirmada por autoridades locais.

O fogo começou na manhã de sábado (5), no El Dorado Ranch Park, em Yucaipa, e só foi apagado na noite deste domingo (6). Os bombeiros enfrentaram dificuldades para conter o incêndio, que acabou atingindo 3 mil hectares de floresta. Pelo menos 600 bombeiros atuaram no local, com o auxílio de 10 helicópteros.