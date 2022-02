Discurso de Putin foi gravado dois dias antes da guerra, apontam dados

MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O discurso no qual Vladimir Putin anunciou a guerra contra a Ucrânia foi gravado na segunda-feira (21), o dia em que ele havia dito que iria reconhecer as autoproclamadas repúblicas rebeldes russas no leste do país vizinho.

É o que indicam dados e evidências. Segundo a análise de metadados do arquivo do vídeo de Putin, baixado pelo jornal independente Novaia Gazeta do site do Kremlin, a gravação de 28min03s foi feita às 19h de segunda. Ou seja, antes de ele divulgar em rede nacional sua decisão anterior, sobre as repúblicas.

Não é nem preciso tanta sofisticação. Putin usa o mesmo terno, gravata e camisa, e está sentado na mesma mesa em seu gabinete. Isso sugere que o plano de ataque já estava todo engatilhado, mesmo que o russo tenha falado que estava aberto a soluções diplomáticas --ainda que suas exigências fossem "inegociáveis".

Mesmo a reunião do Conselho de Segurança da Federação Russa, órgão consultivo comandado pelo presidente, que ocorrera naquela tarde foi televisionada nas redes estatais do país como se fosse um evento ao vivo. Mas não era, havia sido gravado.

Por óbvio, alguém poderá argumentar que tudo isso era contingência para a necessidade de algo ser feito. Mas como ações militares do porte em curso agora na Ucrânia são tudo, menos pouco planejadas, os vídeos gravados antes mostram que o lado midiático da ação já estava pronto neste ponto inicial.