Dirigente político Pedro Briones é assassinado no Equador

A candidata presidencial do RC5, Luisa González, expressou sua solidariedade à família de Pedro Briones. "O Equador vive sua época mais sangrenta. Isso se deve ao abandono total por um governo inepto e por um Estado tomado por máfias. Meu abraço solidário à família do camarada Pedro Briones, que caiu nas mãos da violência. A mudança é urgente", publicou.

A morte de Pedro Briones foi divulgada nas redes sociais de uma candidata a deputada, Paola Cabezas. "Outra perda. Uma bala assassina acabou com sua vida. Até quando! Solidariedade com sua família. Por você, querido amigo, nós vamos vencer", escreveu.

Dois homens em uma moto atiraram contra Briones, que estava em casa no momento do crime, informou o El Universo. Ele era líder da Revolução Cidadã RC5 em Esmeraldas, cidade portuária do Equador. Crime ocorre cinco dias após o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio, alvo de tiros na saída de um evento político.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O dirigente político do Equador Pedro Briones foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (14), de acordo com o jornal local El Universo.

